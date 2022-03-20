Детали инцидента стали известны только через 9 дней – 20 марта. На преступление уже отреагировала уполномоченная Совета по правам человека Людмила Денисова.
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Целенаправленно расстреливали из танка в упор
По словам Денисовой, оккупанты цинично и целенаправленно из танка в упор обстреляли дом престарелых. К сожалению, 56 человек, находившихся там, погибли на месте.
15 человек выжили, но их ордынцы похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.
Омбудсмен добавляет, что добраться до места трагедии, чтобы похоронить погибших стариков, – до сих пор невозможно.
Еще один акт ужасного геноцида Украины
Денисова отмечает, что это еще один акт ужасного геноцида – истребление мирного населения Украины.
"За каждое такое преступление, за каждую отнятую безобидное жизни руководство государства-агрессора должен ответить по всей строгости международного уголовного закона", – отметила она.
Уполномоченная по правам человека призвала Международный уголовный суд учесть этот факт в деле расследования военных преступлений и преступлений против человечности со стороны российского политического и военного руководства.
Также Денисова попросила страны-члены ООН ускорить создание Специального военного трибунала.
Рашистские преступники должны понести весь вес ответственности за бесчинства в Украине
– подытожила омбудсвумен.
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