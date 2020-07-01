Опублікована нова частина тексту закону про нацбезпеку для Гонконгу. Тільки китайською. Здається, його писали Портнов та Венедіктова.

Зверніть увагу! Китай остаточно ухвалив скандальний закон щодо Гонконгу, – ЗМІ

Гонконг має бути повністю автономним від КНР в усіх питаннях, крім зовнішньої оборони та дипломатії, до 2047 року, за угодою з Британію; правова система Гонконгу має бути повністю незалежною; саме тому світ називає ці події "Крим 2".

Медіа пишуть, що закон буде мати зворотню дію у часі. Тобто він поширюватиме силу на події, що відбулися до його прийняття.

Мене не дуже хвилює, що тепер я не тільки терорист та офіційно переслідуватимуся режимом урядом КНР як мінімум до довічного ув'язнення.

Мене хвилює, що люди, для яких важливо про це знати, можуть і не дізнатися правди, через те, що українські медіа мовчать. Мовчать злочинно, як усі ті іноземці, що закривали очі на "зелених чоловічків" у Криму.

У нас свої проблеми, так.

Однак, я прошу всіх українців поширити цю інформацію та пробити олігархічне медіа-поле, що, вірогідно, бажає такого ж "китайського досвіду" для України.