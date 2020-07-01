Еще один Крым: что происходит в Гонконге?
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей проголосовал за закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Именно он спровоцировал массовые протесты в городе.
Опублікована нова частина тексту закону про нацбезпеку для Гонконгу. Тільки китайською. Здається, його писали Портнов та Венедіктова.
Зверніть увагу! Китай остаточно ухвалив скандальний закон щодо Гонконгу, – ЗМІ
Відразу до ключових пунктів:
- цей закон має вищу силу, ніж законодавство Гонконгу та міжнародне право, та поширюється як на громадян Гонконгу, так і на іноземців;
- за запитом КНР справи передаються в суди КНР;
- медіа більше не допускаються до зали суду під час слухань, тільки "компартієць" буде оголошувати результати, за аналогом з КНР;
- справи, що містять "держтаємницю", більше не допускаються до відкритого судового розгляду;
- присяжні нівелюються, а від їхнього імені виступає міністр юстиції та 3 судді (у справах про "держтаємницю" та "зовнішні сили");
- уряди КНР і Гонконгу отримують право безпідставно проводити обстеження людей та приміщень, дозволяється несанкціоноване прослуховування;
- особам, що "лобіюють" введення санкцій проти КНР, а також критикують владу, – довічне ув'язнення;
- блокування роботи урядових об'єктів – це підривна діяльність, від 10 років і пожиттєво;
- територія нових органів КНР у Гонконзі не підлягає огляду гонконгськими правоохороними органами і є територією материкового Китаю.
- те, що відомо до цього: всі демократичні лозунгу, акції, мітинги – під забороною; смертна кара дозволяється; за контакти та підтримку міжнародних організацій та іноземців – жорстка розправа.
Хто не знає
Гонконг має бути повністю автономним від КНР в усіх питаннях, крім зовнішньої оборони та дипломатії, до 2047 року, за угодою з Британію; правова система Гонконгу має бути повністю незалежною; саме тому світ називає ці події "Крим 2".
Медіа пишуть, що закон буде мати зворотню дію у часі. Тобто він поширюватиме силу на події, що відбулися до його прийняття.
Мене не дуже хвилює, що тепер я не тільки терорист та офіційно переслідуватимуся режимом урядом КНР як мінімум до довічного ув'язнення.
Мене хвилює, що люди, для яких важливо про це знати, можуть і не дізнатися правди, через те, що українські медіа мовчать. Мовчать злочинно, як усі ті іноземці, що закривали очі на "зелених чоловічків" у Криму.
У нас свої проблеми, так.
Однак, я прошу всіх українців поширити цю інформацію та пробити олігархічне медіа-поле, що, вірогідно, бажає такого ж "китайського досвіду" для України.