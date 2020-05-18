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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Еще один монастырь на карантине: прихожан просят следить за здоровьем

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Крестовоздвиженский монастырь в Панталии
Крестовоздвиженский монастырь в Панталии / google.com.maps

На Ровенщине коронавирус обнаружили у игумена Крестовоздвиженского монастыря. Затем храм закрыли на карантин, а тех, кто недавно в нем был, просят внимательнее относиться к своему самочувствию.

COVID-19 подтвердили у игумена Крестовоздвиженского монастыря Николая (Облачного). Об этом сообщила пресс-служба Ровенской епархии на своем сайте.

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Следовательно, по благословению архиепископа Илариона, монастырь в Панталии закрыли на карантин.

Пока нет информации, что коронавирус подтвердили у еще кого-нибудь из настоятелей монастыря. Однако, тех, кто недавно посещал храм, просят проследить за своим здоровьем.

Ситуация с коронавирусом в Ровенской области одна из худший в стране. Область входит в пятерку антилидеров среди распространения коронавируса. По состоянию на 18 мая зафиксировано 1167 случаев COVID-19, 353 человека уже выздоровели, а 28 – умерли.

Храм расположен в селе Панталия-смотрите на карте

 

Автор: Вероника Климская
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Ровно Православная церковь Украины Религия
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