Ще один монастир на карантині: прихожан просять слідкувати за здоров'ям
На Рівненщині коронавірус виявили в ігумена Хрестовоздвиженського монастиря. Відтак храм закрили на карантин, а тих, хто нещодавно у ньому був, просять уважніше ставитися до свого самопочуття.
COVID-19 підтвердили в ігумена Хрестовоздвиженського монастиря Миколая (Хмарного). Про це повідомила пресслужба Рівненської єпархії на своєму сайті.
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Відтак, з благословення архієпископа Іларіона, монастир у Панталії закрили на карантин.
Наразі немає інформації, чи коронавірус підтвердили у ще когось із насельників монастиря. Однак, тих, хто нещодавно відвідував храм, просять послідкувати за своїм здоров'ям.
Ситуація з коронавірусом у Рівненській області одна з найгірший в країні. Область входить до п'ятірки антилідерів серед поширення коронавірусу. Станом на 18 травня зафіксовано 1167 випадків COVID-19, 353 людини вже одужали, а 28 – померли.
Храм розташований у селі Панталія – дивіться на карті