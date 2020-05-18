Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 КРИМСЬКІ ТАТАРИ

Ще один монастир на карантині: прихожан просять слідкувати за здоров'ям

- Читать новость на русском
Хрестовоздвиженський монастир у Панталії
Хрестовоздвиженський монастир у Панталії / google.com.maps

На Рівненщині коронавірус виявили в ігумена Хрестовоздвиженського монастиря. Відтак храм закрили на карантин, а тих, хто нещодавно у ньому був, просять уважніше ставитися до свого самопочуття.

COVID-19 підтвердили в ігумена Хрестовоздвиженського монастиря Миколая (Хмарного). Про це повідомила пресслужба Рівненської єпархії на своєму сайті

До теми На Хмельниччині заборонили ходити в храми: в монастирі спалах коронавірусу

Відтак, з благословення архієпископа Іларіона, монастир у Панталії закрили на карантин.

Наразі немає інформації, чи коронавірус підтвердили у ще когось із насельників монастиря. Однак, тих, хто нещодавно відвідував храм, просять послідкувати за своїм здоров'ям. 

Ситуація з коронавірусом у Рівненській області одна з найгірший в країні. Область входить до п'ятірки антилідерів серед поширення коронавірусу. Станом на 18 травня зафіксовано 1167 випадків COVID-19, 353 людини вже одужали, а 28 – померли.

Храм розташований у селі Панталія – дивіться на карті

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Рівне Православна церква України Релігія
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Трагедія кримськотатарського народу триває й сьогодні
сьогодні , 19:35 Трагедія кримськотатарського народу триває й сьогодні
Мирослава Барчук
Новини про коронавірус 18 травня: нові рекомендації МОЗ і висока смертність у Швеції
сьогодні , 18:51 Новини про коронавірус 18 травня: нові рекомендації МОЗ і висока смертність у Швеції
Вероніка Климська
Mazda CX-30: нова модель, нові технології
сьогодні , 11:30 Mazda CX-30: нова модель, нові технології