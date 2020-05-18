Ще один монастир на карантині: прихожан просять слідкувати за здоров'ям

На Рівненщині коронавірус виявили в ігумена Хрестовоздвиженського монастиря. Відтак храм закрили на карантин, а тих, хто нещодавно у ньому був, просять уважніше ставитися до свого самопочуття.

COVID-19 підтвердили в ігумена Хрестовоздвиженського монастиря Миколая (Хмарного). Про це повідомила пресслужба Рівненської єпархії на своєму сайті.

До теми На Хмельниччині заборонили ходити в храми: в монастирі спалах коронавірусу

Відтак, з благословення архієпископа Іларіона, монастир у Панталії закрили на карантин.

Наразі немає інформації, чи коронавірус підтвердили у ще когось із насельників монастиря. Однак, тих, хто нещодавно відвідував храм, просять послідкувати за своїм здоров'ям.

Ситуація з коронавірусом у Рівненській області одна з найгірший в країні. Область входить до п'ятірки антилідерів серед поширення коронавірусу. Станом на 18 травня зафіксовано 1167 випадків COVID-19, 353 людини вже одужали, а 28 – померли.

Храм розташований у селі Панталія – дивіться на карті