Захватчик рассказал уже традиционную легенду о том, что он был на учениях под Воронежом. И однажды им сказали заезжать на территорию Луганской области.

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Сам захватчик – контрактник. Службу во вражеской армии проходил с 2015 года. Однако захватчик не смог объяснить, как из Луганщины, куда они ехали из Воронежа, он переместился в Сумскую область.

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