Загарбник розповів уже традиційну легенду про те, що він був на навчаннях під Воронежом. І одного дня їм сказали виїжджати на територію Луганської області.

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Сам загарбник – контрактник. Службу в ворожій армії проходив з 2015 року. Проте загарбник не зміг пояснити, як з Луганщини, куди вони їхали з Воронежа, він перемістився на Сумщину.

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