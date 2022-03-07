"Цель падает"
Генштаб ВСУ опубликовал видео работы зенитных ракетных войск. Еще один российский самолет встретился с украинской землей.
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В этот раз в кадры попало не падение самолета, а непосредственная работа украинских военных.
"Цель падает", – говорит один из военных.
Смотрите видео, как сбивали вражеский самолет
Заметим, что по состоянию на утро 7 марта враг в войне против Украины потерял 46 самолетов и 68 вертолетов!
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