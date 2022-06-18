Россию выгнали из всех руководящих органов FATF

К списку санкций добавилось и решение Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма FATF. Россию выгнали из всех руководящих органов FATF. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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Так, группа признала, что военные действия России против Украины противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности, целостности мировой системы. Поэтому организация ограничила роль и влияние государства-агрессорки в этом международном органе и готовится включить Россию в санкционный список.

Россия больше не может выполнять никаких руководящих или консультативных ролей или участвовать в принятии решений по установлению стандартов, процессов экспертной оценки FATF, вопросов управления и членства,

– заметил Ермак.

Он также добавил, что прекращается участие России во всех руководящих органах FATF, их отстранили от любых управленческих решений, участия в экспертных советах, установлении стандартов и вопросах членства.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что это справедливое унижение России.

Итак, члены FATF решили, что:

Россия больше не будет занимать ни одного руководящего поста в FATF:

Участие России в принятии решений по установлению стандартов, оценкам FATF и другим важным вопросам будет существенно ограничено.

Россия больше не будет предоставлять оценщикам, рецензентам или другим экспертам для процессов экспертной оценки FATF.

Обратите внимание, что страны-члены и наблюдатели обсуждают вопросы включения России в санкционный список FATF. Это будет рассмотрено в рамках следующих мер FATF.

Кроме того, FATF в очередной раз выразила глубокое соболезнование украинскому народу и продолжает выражать сожаление по поводу огромных человеческих жертв и неоправданных разрушений, вызванных вторжением России.

Шеремета о "боли" россиян от санкций

Россия понемногу изолируется от цивилизованного мира из-за санкций. Уже совсем скоро россияне почувствуют настоящую "боль" от санкций . Впрочем, как подчеркнул профессор экономики университета Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета, российская пропаганда будет пытаться убедить своих граждан в том, что те живут хорошо. И россияне в это поверят.

По его словам, сейчас в России убеждают, что ограничения не страшны, потому все будет нормально. Но как только простые россияне почувствуют, что под санкциями им действительно труднее живется, мысли и восприятие ситуации могут измениться.

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