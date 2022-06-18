Росію вигнали з усіх керівних органів FATF

До списку санкцій додалося й рішення Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму FATF. Росію вигнали з усіх керівних органів FATF. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Головне Ракетний удар по Кривому Рогу, Зеленський у Миколаєві: основне за 115 день війни

Так, група визнала, що військові дії Росії проти України суперечать основним принципам FATF, спрямованим на сприяння безпеці, цілісності світової фінансової системи. Тому організація обмежила роль і вплив держави-агресорки у цьому міжнародному органі, й готується включити Росію до санкційного списку.

Росія більше не може виконувати жодних керівних чи консультативних ролей або брати участь у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, процесів експертної оцінки FATF, питань управління та членства,

– зауважив Єрмак.

Він також додав, що припиняється участь Росії в усіх керівних органах FATF, їх усунули від будь-яких управлінських рішень, участі в експертних радах, встановленні стандартів та питаннях членства.

Голова Офісу Президента наголосив, що це справедливе приниження Росії.

Отже, члени FATF вирішили, що:

Росія більше не займатиме жодної керівної посади в FATF:

Участь Росії у прийнятті рішень щодо встановлення стандартів, оцінок FATF та інших важливих питань буде суттєво обмежена.

Росія більше не надаватиме оцінювачів, рецензентів чи інших експертів для процесів експертної оцінки FATF.

Зауважте: країни-члени та спостерігачі обговорюють питання включення Росії до санкційного списку FATF. Це буде розглянуто в межах наступних заходів FATF.​

Крім того, FATF вкотре висловила глибоке співчуття українському народові та продовжує висловлювати жаль з приводу величезних людських жертв і невиправданих руйнувань, спричинених вторгненням Росії.

Шеремета про "біль" росіян від санкцій

Росія потроху ізолюється від цивілізованого світу через санкції. Вже зовсім скоро росіяни відчують справжній "біль" від санкцій. Втім, як підкреслив професор економіки університету Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета, російська пропаганда буде намагатися переконати своїх громадян, що ті живуть добре. І росіяни в це повірять.

За його словами, зараз в Росії переконують, що обмеження нестрашні, тому все буде нормально. Але, як тільки прості росіяни відчують, що під санкціями їм дійсно важче живеться, думки та сприйняття ситуації можуть змінитися.

Вас може зацікавити – Омельченко про переляканий Кремль, який відчайдушно намагається врятуватись від санкцій: дивіться відео