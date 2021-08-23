Об этом первой сообщила украинский министр – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
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Шарль Мишель уже в Украине
Глава Евросовета прибыл в Украину 22 августа. Сообщение об этом и первые фото опубликовала вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанишина.
Рада приветствовать в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30 годовщины Независимости Украины и Крымской платформе,
– написала она.
На саммите Крымской платформы Шали Мишель будет представлять руководство Европейского Союза.
- Напомним, первый саммит платформы почтят присутствием участники из 44 стран и организаций, среди которых 14 глав государств и правительств с ЕС.
Ольга Стефанишина и Шарль Мишель / Фото из твиттера вице-премьера
Текст сообщения Ольги Стефанишиной:
Рада приветствовать в Украине президента Европейского совета, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30 годовщины Независимости Украины и Крымской платформе.
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