Об этом первой сообщила украинский министр – вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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Шарль Мишель уже в Украине

Глава Евросовета прибыл в Украину 22 августа. Сообщение об этом и первые фото опубликовала вице-премьер украинского правительства Ольга Стефанишина.

Рада приветствовать в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30 годовщины Независимости Украины и Крымской платформе,

– написала она.

На саммите Крымской платформы Шали Мишель будет представлять руководство Европейского Союза.

Напомним, первый саммит платформы почтят присутствием участники из 44 стран и организаций, среди которых 14 глав государств и правительств с ЕС.



Ольга Стефанишина и Шарль Мишель / Фото из твиттера вице-премьера

Справка: Европейский совет – это совет глав государств и правительств стран Европейского Союза. Политик из Бельгии Шарль Мишель возглавляет ее с 1 декабря 2019 года.

Текст сообщения Ольги Стефанишиной:

Рада приветствовать в Украине президента Европейского совета, который прибыл для участия в торжествах по случаю 30 годовщины Независимости Украины и Крымской платформе.