В Сумской области коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 21% при максимальной норме в 20%. Другие показатели в пределах нормы.
Актуально Сделали мало тестов: в Украине обнаружили почти 2 тысячи больных COVID-19
Показатели Херсонской области
Между тем в Херсонской области превышена динамика уровня госпитализаций – 60% при норме 50%.
Какова ситуация в других регионах
В других областях Украины и в Киеве установлена желтая зона карантина. Уровень заболеваемости по стране – 151 на 100 тысяч населения. Зато оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.
Зато коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 9,5% при норме ≤20% / <4%. А вот охват тестирования находится на уровне 778 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.
Загруженность больниц
Уровень госпитализаций из-за COVID-19 довольно низкий – 26 при максимальной норме 60 на 100 тысяч населения. Зато динамика уровня госпитализаций тоже невысокая – 21,4% при допустимой норме в 50%. Между тем загруженность коек с кислородом составляет 22,2% (допустимая норма – 65%).
Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала