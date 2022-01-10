В больницы госпитализировали 1 064 человека с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 86 инфицированных умерли. Зато выздоровели 3 517 человек.
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Количество новых случаев COVID-19 в регионах:
- город Киев – 398;
- Винницкая область – 74;
- Волынская область – 48;
- Днепропетровская область – 49;
- Донецкая область–8;
- Житомирская область – 43;
- Закарпатская область – 61;
- Запорожская область – 19;
- Ивано-Франковская область – 77;
- Киевская область – 135;
- Кировоградская область – 50;
- Луганская область – 13;
- Львовская область – 130;
- Николаевская область – 36;
- Одесская область – 113;
- Полтавская область – 109;
- Ровненская область – 31;
- Сумская область – 102;
- Тернопольская область – 60;
- Харьковская область – 192;
- Херсонская область – 12;
- Хмельницкая область – 14;
- Черкасская область – 83;
- Черновицкая область – 87;
- Черниговская область – 25.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования населения довольно низкие
Вчера, 9 января, в Украине провели лишь 24 283 теста на коронавирус. Из них 10 332 методом ПЦР, 908 методом ИФА и 13 043 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Общая картина заболеваемости в стране
За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 704 442 больных COVID-19, 3 514 786 из которых уже выздоровели. К сожалению, недуг унес жизни 97 325 граждан.
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