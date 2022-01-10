До лікарень госпіталізували 1 064 людей з COVID-19 або з наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 86 інфікованих померли. Натомість одужали 3 517 людей.

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Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах:

  • місто Київ – 398;
  • Вінницька область – 74;
  • Волинська область – 48;
  • Дніпропетровська область – 49;
  • Донецька область – 8;
  • Житомирська область – 43;
  • Закарпатська область – 61;
  • Запорізька область – 19;
  • Івано-Франківська область – 77;
  • Київська область – 135;
  • Кіровоградська область – 50;
  • Луганська область – 13;
  • Львівська область – 130;
  • Миколаївська область – 36;
  • Одеська область – 113;
  • Полтавська область – 109;
  • Рівненська область – 31;
  • Сумська область – 102;
  • Тернопільська область – 60;
  • Харківська область – 192;
  • Херсонська область – 12;
  • Хмельницька область – 14;
  • Черкаська область – 83;
  • Чернівецька область – 87;
  • Чернігівська область – 25.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення доволі низькі

Вчора, 9 січня, в Україні провели лише 24 283 тести на коронавірус. З них 10 332 методом ПЛР, 908 методом ІФА та 13 043 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зафіксували 3 704 442 хворих на COVID-19, 3 514 786 з яких вже одужали. На жаль, недуга забрала життя 97 325 громадян.

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