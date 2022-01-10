До лікарень госпіталізували 1 064 людей з COVID-19 або з наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 86 інфікованих померли. Натомість одужали 3 517 людей.

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Кількість нових випадків COVID-19 в регіонах:

місто Київ – 398;

Вінницька область – 74;

Волинська область – 48;

Дніпропетровська область – 49;

Донецька область – 8;

Житомирська область – 43;

Закарпатська область – 61;

Запорізька область – 19;

Івано-Франківська область – 77;

Київська область – 135;

Кіровоградська область – 50;

Луганська область – 13;

Львівська область – 130;

Миколаївська область – 36;

Одеська область – 113;

Полтавська область – 109;

Рівненська область – 31;

Сумська область – 102;

Тернопільська область – 60;

Харківська область – 192;

Херсонська область – 12;

Хмельницька область – 14;

Черкаська область – 83;

Чернівецька область – 87;

Чернігівська область – 25.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення доволі низькі

Вчора, 9 січня, в Україні провели лише 24 283 тести на коронавірус. З них 10 332 методом ПЛР, 908 методом ІФА та 13 043 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зафіксували 3 704 442 хворих на COVID-19, 3 514 786 з яких вже одужали. На жаль, недуга забрала життя 97 325 громадян.

Зверніть увагу: станом на ранок 10 січня в Україні провели 16 966 846 ПЛР-тестувань.

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