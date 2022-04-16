Эффект бабочки

Однако будем осознаны, что как только венгерский премьер скажет: "Отдайте мне Закарпатье", представьте себе, что сразу же начнет твориться в Бухаресте, какое сделает турне румынский президент.

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Представьте себе, что будет в Словакии. Травма Трианона касается не только закарпатских земель. Думаю, прежде всего румыны выступят против любых попыток захвата Венгрией Закарпатья, потому что это неизбежно приведет к цепной реакции.

Сепаратизм на Закарпатье не имеет никаких шансов, ведь препятствием планам Венгрии станут другие европейские страны / Фото "Эспрессо"

И, рано или поздно, в случае успеха с Закарпатьем, возникнет вопрос Трансильвании. А в Словакии вообще можно будет тогда забыть о своей независимости, ведь почти вся ее территория принадлежала Венгрии в прошлом.

Думаю, этот сценарий просто нереален. Он повлечет за собой такую бурную политическую реакцию в соседних государствах, что невозможно себе представить. Орбан, в отличие от Путина, – недотиран.

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