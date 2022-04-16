Ефект метилика

Однак будемо свідомі того, що щойно угорський прем'єр скаже: "Віддайте мені Закарпаття", уявіть собі, що одразу ж почне коїтися в Бухаресті, яке турне зробить румунський президент.

До теми Орбан щосили рівняється на Путіна, але більше нагадує раннього Лукашенка, – інтерв'ю з експертом

Уявіть, що буде у Словаччині. Травма Тріанона стосується не тільки закарпатських земель. Думаю, передусім румуни виступлять проти будь-яких спроб захоплення Угорщиною Закарпаття, тому що це неминуче призведе до ланцюгової реакції.

Угорщина, Україна, Закарпаття, сепаратизм
Сепаратизм на Закарпатті не має жодних шансів, адже на заваді планам Угорщини стануть інші європейські країни / Фото "Еспресо"

Гадаю, цей сценарій просто нереальний. Він спричинить таку бурхливу політичну реакцію у сусідніх державах, що неможливо собі уявити. Орбан, на відміну від Путіна, – недотиран.

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