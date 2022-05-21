ВСУ уничтожает вражескую технику вместе с оккупантами

Но всегда есть те, к кому по-доброму не доходит, тогда приходится задействовать все возможные другие способы. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины показали один из таких методов на видео.

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Украинские военные решили долго не панькаться и сразу на месте решить эту проблему – уничтожать технику вместе с живой силой внутри. Что ж, и на пакетах еще и сэкономят.

Еще одна отличная работа оператора ПТРК "Стугна-П"! МТЛБ кафиров уничтожено вместе с личным составом,

– подписали видео.

На видео показывается, как солдаты выследили врага через панель управления ПТРК. Как только вражеская техника появилась на горизонте, снаряд полетел по своей траектории и уничтожил цель. Вот и решение проблемы, безусловно, после этого до кафиров точно дошло!

Оператор "Стугни" в очередной раз показал искусную работу: смотрите видео

Обратите внимание: наши мужественные воины показали , как защищают Украину и искусно увеличивают потери врага на Востоке. ВСУ заставляет технику рашистов палаты, а тех кафиров, которые чудом выжили – бежать.

Свежие потери русской армии

Оборонные силы Украины стоят на страже безопасности и ежедневно уничтожают врага. Наши защитники отбивают атаки по всем направлениям, нанося россиянам значительные потери в живой силе и военной технике. По состоянию на 21 мая потери кафиров ориентировочно составляют:

личного состава – 28 850 человек ликвидировано;

танков – 1 278 единиц;

боевых бронированных машин – 3 116 единиц;

артиллерийских систем – 596 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 единицы;

вертолетов – 169 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 единицы;

крылатых ракет – 104 единицы;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2178 единиц;

специальной техники – 43 единицы.

При этом в Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные приблизительны, поскольку боевые действия продолжаются постоянно и очень интенсивно. Поэтому количество ликвидированных россиян может быть еще больше.

Кажется, с такими потерями русская армия не то, что будет называться "второй армией мира", ей домой возвращаться не будет с чем.

К теме – потери врага по состоянию на 21 мая: видео