ВСУ уничтожает вражескую технику вместе с оккупантами
Но всегда есть те, к кому по-доброму не доходит, тогда приходится задействовать все возможные другие способы. Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины показали один из таких методов на видео.
Главное Ракетный удар по Ровенщине и 28 850 уничтоженных кафиров: основное за 87 день войны
Украинские военные решили долго не панькаться и сразу на месте решить эту проблему – уничтожать технику вместе с живой силой внутри. Что ж, и на пакетах еще и сэкономят.
Еще одна отличная работа оператора ПТРК "Стугна-П"! МТЛБ кафиров уничтожено вместе с личным составом,
– подписали видео.
Оператор "Стугни" в очередной раз показал искусную работу: смотрите видео
Свежие потери русской армии
Оборонные силы Украины стоят на страже безопасности и ежедневно уничтожают врага. Наши защитники отбивают атаки по всем направлениям, нанося россиянам значительные потери в живой силе и военной технике. По состоянию на 21 мая потери кафиров ориентировочно составляют:
- личного состава – 28 850 человек ликвидировано;
- танков – 1 278 единиц;
- боевых бронированных машин – 3 116 единиц;
- артиллерийских систем – 596 единиц;
- РСЗО – 201 единица;
- средств ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 204 единицы;
- вертолетов – 169 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 единицы;
- крылатых ракет – 104 единицы;
- кораблей и катеров – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2178 единиц;
- специальной техники – 43 единицы.
При этом в Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные приблизительны, поскольку боевые действия продолжаются постоянно и очень интенсивно. Поэтому количество ликвидированных россиян может быть еще больше.
Кажется, с такими потерями русская армия не то, что будет называться "второй армией мира", ей домой возвращаться не будет с чем.