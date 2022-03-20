О ситуации в Винницкой области на 25 день полномасштабной войны России рассказал глава областной военной администрации Сергей Борзов.

Ранее Над Виннитчиной удалось сбить 3 вражеских ракеты

Над Винничиной сбили ракету россиян

Борзов сообщил, что на 20 марта в Винницкой области спокойно. Активные боевые действия там не ведутся.

Однако ВСУ продолжают сбивать ракеты в небе над Винничиной.

Еще одна не долетела. Только (перед 16:00 – 24 канал) сбили ракету. Слава ВСУ! Слава Украине!

– сказал Борзов.

Напомним, утром 18 марта россияне выпустили несколько ракет в разные города Украины. Три из них сбили недалеко от Винницы. После "встречи" с украинской ПВО вражеская ракета упала на землю. Ее обломки обнаружили на кукурузном поле.

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