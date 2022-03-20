Про ситуацію у Вінницькій області на 25-ий день повномасштабної війни Росії розповів глава обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

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Над Вінниччиною збили ракету росіян

Борзов повідомив, що станом на 20 березня у Вінницькій області спокійно. Активні бойові дії там не ведуть.

Однак ЗСУ продовжують збивати ракети в небі над Вінниччиною.

Ще одна не долетіла. Щойно (перед 16:00 – 24 канал) збили ракету. Слава ЗСУ! Слава Україні!

– сказав Борзов.

Нагадаємо, вранці 18 березня росіяни випустили кілька ракет у різні міста України. Три з них збили неподалік Вінниці. Після "зустрічі" з українською ППО ворожа ракета впала на землю. Її уламки знайшли на кукурудзяному полі.

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