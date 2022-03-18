Про це розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він зазначив, що на території регіону активних бойових дій не проводять.

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Збито ворожі крилаті ракети, – Борзов

Сьогодні збито три ворожі крилаті ракети нашими військовими сил ППО,

– підтвердив Борзов.

Раніше крилатими ракетами росіяни атакували і авіаремонтний завод у Львові. Шість ракет запустили з акваторії Чорного моря. Дві ракети вдалось збити силам ППО. Приміщення заводу повністю зруйновані, одна людина постраждала.