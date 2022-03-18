Під час брифінгу Максим Козицький подякував ЗСУ, а також тому, що в місті спрацювала повітряна тривога. Також очільник Львівської ОВА розповів, звідки ворог запустив ракети, передає 24 канал.

Читайте також По району Львівського аеропорту окупанти випустили 6 крилатих ракет

Чотири ворожі ракети влучили в авіаремонтний завод

Повітряна оборона спрацювала. Збройні Сили України, дуже їм дякую, спрацювали. Частково ракети, які випустили знову з акваторії Чорного моря, були збиті. Чотири з них влучили, як ви вже тепер знаєте, в авіаремонтний завод,

– зазначив він.

Дивіться відео брифінгу Львівської ОВА щодо вибухів у Львові:

Максим Козицький наголосив на тому, що російські війська вдарили не просто по Львову. А по гуманітарному хабу, в якому перебувають 200 тисяч переселенців. Серед них, зазначив він, є й ті, хто безпосередньо рятувався від військової агресії з боку Росії.

Удар ворога по місту Львову – черговий доказ того, що вони не воюють з українським військом. Воюють із населенням, дітьми, жінками, переселенцями. У них немає нічого святого,

– підкреслив Козицький.

Нагадаємо, що близько 7 ранку у Львові пролунали кілька вибухів. Згодом стало відомо, що російські ракети влучили в приміщення авіаремонтного заводу.

Варте уваги – Втрати ворога станом на 18 березня – дивіться відео: