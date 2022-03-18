Об этом рассказал глава Винницкой ОВ Сергей Борзов. Он отметил, что на территории региона активные боевые действия не проводятся.

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Сбиты вражеские крылатые ракеты, – Борзов

Сегодня сбиты три вражеские крылатые ракеты нашими военными сил ПВО,

– подтвердил Борзов.

Ранее крылатыми ракетами россияне атаковали и авиаремонтный завод во Львове. Шесть ракет были запущены из акватории Черного моря. Две ракеты удалось сбить силам ПВО. Помещения завода полностью разрушены, один человек пострадал.

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