Ужасную историю рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

Важно Зеленский: Ракета ударила по детям в Житомире – это реальность, когда приходит "братская" Россия

По его словам, таджикский мальчик Амир родился 40 дней назад в Харькове. С началом российских бомбардировок его родители вместе с другими своими детьми несколько дней непрерывно были в подвале.

У малыша началась пневмония, в результате которой он умер, когда вся семья эвакуировалась из Харькова. Обряд погребения провел имам Львова шейх Мурат Сулейманов,

– сообщил Цаплиенко.

Во Львове похоронили таджикского мальчика / Фото Андрея Цаплиенко

Добавим, что за 8 дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64. Около 1,5 миллиона детей находятся на территориях, которые страдают от обстрелов.

Ранее Таджикистан и Кыргызстан "сдались" под давлением России и на конфиденциальном уровне выразили готовность оказать военную помощь агрессору.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!