Об этом Владимир Зеленский заявил во время утреннего брифинга. По его словам, только за минувшие сутки, например, в Чернигове российские бомбы убили 47 мирных людей.
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Кроме того, оккупанты уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиаударами.
Сегодня утром в Житомире ракета ударила по зданию школы. По детям. Такой становится реальность, когда приходит "братская" Россия,
– подчеркивает Зеленский.
Президент напомнил, что 3 марта на переговорах в Беларуси удалось согласовать создание гуманитарных коридоров. "Там, где люди страдают больше всего. Сегодня мы увидим, работает ли договоренность", –добавил Зеленский.
Обращение Зеленского относительно ситуации в Житомире:
Добавим, что 4 марта около девяти часов утра в Житомире раздался взрыв, оккупанты попали в школу. Фактически разрушена половина здания. К счастью, пожар не вспыхнул. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Последствия обстрела школы в Житомире:
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