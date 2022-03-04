Об этом Владимир Зеленский заявил во время утреннего брифинга. По его словам, только за минувшие сутки, например, в Чернигове российские бомбы убили 47 мирных людей.

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Кроме того, оккупанты уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиаударами.

Сегодня утром в Житомире ракета ударила по зданию школы. По детям. Такой становится реальность, когда приходит "братская" Россия,

– подчеркивает Зеленский.

Президент напомнил, что 3 марта на переговорах в Беларуси удалось согласовать создание гуманитарных коридоров. "Там, где люди страдают больше всего. Сегодня мы увидим, работает ли договоренность", –добавил Зеленский.

Обращение Зеленского относительно ситуации в Житомире:​

Добавим, что 4 марта около девяти часов утра в Житомире раздался взрыв, оккупанты попали в школу. Фактически разрушена половина здания. К счастью, пожар не вспыхнул. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Последствия обстрела школы в Житомире:

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