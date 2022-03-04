Про це Володимир Зеленський заявив під час ранково брифінгу. За його словами, тільки за минулу добу, наприклад, у Чернігові російські бомби вбили 47 мирних людей.

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Окрім того, окупанти знищують Харків реактивною артилерією та авіаударами.

Сьогодні вранці у Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітях. Такою стає реальність, коли приходить "братська" Росія,

– наголошує Зеленський.

Президент нагадав, що 3 березня на переговорах у Білорусі вдалося погодити створення гуманітарних коридорів. "Там, де люди страждають найбільше. Сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість", – додав Зеленський.

Звернення Зеленського щодо ситуації в Житомирі:



Додамо, що 4 березня близько дев'ятої години ранку у Житомирі пролунав вибух, окупанти влучили у школу. Фактично зруйновано пів будівлі. На щастя, пожежа не спалахнула. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Наслідки обстрілу школи у Житомирі:

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