Про це Володимир Зеленський заявив під час ранково брифінгу. За його словами, тільки за минулу добу, наприклад, у Чернігові російські бомби вбили 47 мирних людей.
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Окрім того, окупанти знищують Харків реактивною артилерією та авіаударами.
Сьогодні вранці у Житомирі ракета вдарила по будівлі школи. По дітях. Такою стає реальність, коли приходить "братська" Росія,
– наголошує Зеленський.
Президент нагадав, що 3 березня на переговорах у Білорусі вдалося погодити створення гуманітарних коридорів. "Там, де люди страждають найбільше. Сьогодні ми побачимо, чи працює домовленість", – додав Зеленський.
Звернення Зеленського щодо ситуації в Житомирі:
Додамо, що 4 березня близько дев'ятої години ранку у Житомирі пролунав вибух, окупанти влучили у школу. Фактично зруйновано пів будівлі. На щастя, пожежа не спалахнула. Попередньо жертв та постраждалих немає.
Наслідки обстрілу школи у Житомирі:
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