Глава держави зазначив, що українці протистоять потужному ворогу, який переважає за чисельністю. А крім цього – і за кількістю техніки.

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Втім, за словами Зеленського, російські загарбники "на тисячі світлових років" є далекими від нормальних людей, які мають гідність. "Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України та Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну електростанцію", – підкреслив президент.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

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