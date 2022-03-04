Міністр сказав, що всі стомлені, виснажені та шоковані втратами. Однак попереду дуже складний період, для якого потрібно багато сил і витримки.

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"Але хочу сказати усім. Українці – ви неймовірні! Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотно наближається", – повідомив Резніков.

Україна перебудовується

Міністр заявив, що кремлівські щури вже тремтять й шукають спосіб втечі. Україні ж вдається успішно перебудовуватися для життя в умовах оборони.

Допомога надходить у промислових обсягах, ця робота вже налагоджена. Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною,

– запевнив він.

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