Министр сказал, что все устали, истощены и шокированы потерями. Однако впереди очень сложный период, для которого требуется много сил и выдержки.

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"Но хочу сказать всем. Украинцы – вы невероятны! Враг озадачен и напуган. Мы его еще не победили. Но это время неотвратимо приближается", – сообщил Резников.

Украина перестраивается

Министр заявил, что кремлевские крысы уже дрожат и ищут способ побега. Украине удается успешно перестраиваться для жизни в условиях обороны.

Помощь поступает в промышленных объемах, эта работа уже налажена. Мы защитим нашу страну и оставим ее будущим поколением процветающей, успешной,

– заверил он.