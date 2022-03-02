Армия агрессора обстреляла Чернигов в 12.30. Оккупанты зверски выпускали снаряды в густонаселенный район.

Важно "Спали впервые за последние дни": какая ситуация в Чернигове

Пострадала Черниговская районная лечебница. Часть пациентов переводят в другие здания или в медицинские учреждения. Информацию о жертвах и потерпевших еще уточняют.

Спасатели ликвидируют последствия обстрелов на Черниговщине: видео

Ужасные повреждения получили десятки жилых домов. В них выбиты окна, двери, сорваны крыши, повреждены стены. Разрушены и административные здания, в том числе отдел полиции.

Оккупанты цинично обстреляли жилой район Чернигова / Фото ГСЧС

Под обстрел попала больница / Фото ГСЧС

Информацию о жертвах и пострадавших еще уточняют / Фото ГСЧС

В домах выбило окна / Фото ГСЧС

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!