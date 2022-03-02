Об этом в эфире 24-го канала рассказала местная журналистка из Чернигова Елена Лазун. По ее словам, отдаленно, в окрестностях города, были слышны звуки техники.

Обратите внимание На Черниговщине – первая жертва агрессии России среди мирного населения

В то же время утром 2 марта уже звучали сирены и была воздушная тревога по всей области, люди прятались в укрытиях.

Магазины и аптеки работают

Елена Лазун сообщила, что в Чернигове работают не все магазины – есть адреса, которые распространяют среди горожан, чтобы люди знали, где можно купить продукты. Также есть список работающих аптек. Конечно, везде есть очереди и дефицит некоторых продуктов, хлеба и соли в частности.

Город очень устал от постоянных обстрелов, это первая ночь, пожалуй, за последние 3-4 суток, когда мы более или менее спали. До этого каждую ночь были обстрелы, люди сидели в подвалах,

– рассказала журналистка из Чернигова.

Согласно ее информации, кафиры разбомбили села под Черниговом – Павловку и Киинку. Волонтеры вывозили оттуда оставшиеся без крова семьи. Выгорели целые улицы.

Какая ситуация в Чернигове: смотрите видео