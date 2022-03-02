Россия продолжает обстреливать украинские города и села, в частности на Черниговщине. Жертвами агрессии врага становятся мирные жители.

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Жертва среди мирного населения Черниговщины

Ночью (2 марта – 24 канал) в больнице умер 50-летний житель Сновска, которого привезли вчера (1 марта – 24 канал) в ЦРБ с огнестрельным ранением и большим кровотечением,

– говорится в сообщении.

Мужчина пострадал в результате обстрелов в селе Займище. Его прооперировали, но спасти жизнь ему не удалось.

Напомним, ранее глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус обратился к россиянам. Он подчеркнул, что у украинцев хорошее настроение и они готовы уничтожать врага.

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