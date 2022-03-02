Вячеслав Чаус утром 2 марта записал видеообращение. В нем глава Черниговской областной военной администрации обратился к захватчикам.

Ранее Черниговщина сражается с врагом, – глава ОВА о ситуации в области

Черниговщина готова давать врагу отпор

Чаус сообщил, что он сейчас находится в Чернигове. Настроение у всех боевое. Город готов к отражению любых вражеских атак.

Имеем ах***тельное настроение. Я хочу сказать фашистам, зашедшим на нашу территорию: мы вас будем убивать,

– обратился он к россиянам.

Напомним, в течение 1 марта бои продолжались в самом Чернигове, Нежине и других общинах области. Украинским бойцам поступает оружие, в частности, современные противотанковые комплексы. Местные власти помогают теробороне и ВСУ с топливом, подвозом пищи и самого необходимого, укреплением блокпостов.

Утреннее обращение главы ОВА Вячеслава Чауса: смотрите видео

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