Росія продовжує обстрілювати українські міста й села, зокрема на Чернігівщині. Жертвами агресії ворога стають мирні жителі.

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Жертва серед мирного населення Чернігівщини

Вночі (2 березня – 24 канал) в лікарні помер 50-річний житель Сновська, якого привезли вчора (1 березня – 24 канал) в ЦРЛ з вогнепальним пораненням і великою кровотечею,

– йдеться у повідомленні.

Чоловік постраждав у результаті обстрілів у селі Займище. Його прооперували, але врятувати життя українцю не вдалося.

Нагадаємо, раніше очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус звернувся до росіян. Він наголосив, що українці мають хороший настрій та готові знищувати ворога.

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