Про це в ефірі 24 каналу розповіла місцева журналістка з Чернігова Олена Лазун. За її словами, віддалено, на околицях міста, були чутні звуки техніки.

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Водночас зранку 2 березня вже лунали сирени і була повітряна тривога по всій області, люди ховалися в укриттях.

Магазини та аптеки працюють

Олена Лазун повідомила, що в Чернігові працюють не всі магазини – є адреси, які поширюють серед містян, щоб люди знали, де можна купити продукти. Також є список аптек, які працюють. Звичайно, скрізь є черги та дефіцит деяких продуктів, хлібу та солі зокрема.

Місто дуже втомилося від постійних обстрілів, це перша ніч, мабуть, за останні 3 – 4 доби, коли ми більш-менш спали. До цього щоночі були обстріли, люди сиділи в підвалах,

– розповіла журналістка з Чернігова.

Згідно з її інформацією, окупанти розбомбили села під Черніговом – Павлівку та Киїнку. Волонтери вивозили звідти родини, які залишилася без даху над головою. Вигоріли цілі вулиці.

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