Убитый оккупант оказался 37-летним Владимиром Голубцовым – бойцом российского отряда специального назначения "Урал" из Нижнего Тагила. Власти соответствующего города уже "пообещали помощь" его семье.

Обратите внимание Потери будут такие – не хватит поколений, чтобы подняться, – Зеленский о переговорах с Россией

Соответствующие сообщения показывают, что российская пропаганда не может контролировать распространение информации о потерях России в войне. Словам "потерь нет" уже никто не поверит.

Ликвидированный оккупант Владимир Голубцов / Скриншот из российского сообщества в соцсетях

Обратите внимание, что на утро 19 марта Вооруженные Силы Украины ликвидировали более 14 400 российских захватчиков. В то же время, высшее военное руководство России пытается скрыть это, якобы их потери в Украине минимальны.

Обратите внимание – В Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов: смотрите видео