Президент сказал, что у России есть шанс уменьшить ущерб от собственных ошибок. Она должна вести содержательные и без затягивания переговоры о мире и безопасности для Украины.
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"Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. Не только в течение 23 дней вторжения", – сказал Зеленский.
Пора говорить
Украинский президент заявил, что хочет, чтобы его услышали в Москве. Он подчеркнул – пора встречаться и говорить.
Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться,
– заверил Зеленский.
Обращение президента в ночь на 19 марта: смотрите видео