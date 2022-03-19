Президент рассказал, что для грузов, которые помогают обороне Украины упростили процедуру пересечения границы. По словам Зеленского, это будет настолько легко, насколько позволяют законы физики.

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"Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлину и все платежи", – заявил президент.

Зачем нужны упрощения

Зеленский отметил, что цель упрощений является абсолютно понятной – человеческий фактор не должен мешать скорости поставки товаров. Они очень необходимы именно сейчас, поскольку будут поддерживать нормальную жизнь в период военного положения.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и профильные комитеты работают над тем, чтобы новации поддержали наши депутаты. Я подчеркиваю, что это решение необходимо для обороны государства,

– заявил Зеленский.

Президент сказал, что очень хочет посоветовать отдельным депутатам не спекулировать с этим вопросом, поскольку это для нашего государства. Подчеркнул, что все должны работать в единстве.

Обращение Зеленского за 18 марта: смотрите видео