Президент отметил, что у власти уже есть контуры этой инициативы. Об этом он сообщил во время своего обращения, обнародованного в ночь на субботу, 19 марта.

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Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц: взрослых и детей. Государственная поддержка рабочих мест для людей там, где они временно находятся. Чтобы каждый наш человек, каждая наша семья имела основу для жизни,

– сказал глава государства.

"Второй компонент – жилищный. Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья для вынужденных переселенцев именно сейчас. Также организует восстановление разрушенного жилья по завершению войны", – продолжил Владимир Зеленский.

По его словам, "третий компонент – поддержка семей, разместивших у себя людей с территории боевых действий или временной оккупации. Как минимум они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев".

Президент добавил, что Денис Шмыгаль в ближайшее время разъяснит все детали такой комплексной программы поддержки наших граждан.

Зеленский записал обращение: смотрите видео