Президента зазначив, що влада вже має контури цієї ініціативи. Про це він повідомив під час свого звернення, оприлюдненого у ніч на суботу, 19 березня.

Читайте також Прибираємо всю бюрократію і папірці, – Зеленський про перезавантаження митниці

Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб: дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна наша людина, кожна наша родина мали основу для життя,

– сказав глава держави.

"Другий компонент – житловий. Уряд готує конкретні пропозиції по наданню житла для вимушених переселенців саме зараз. Також організовує відбудову зруйнованого житла по завершенню війни", – продовжив Володимир Зеленський.

За його словами, "третій компонент – підтримка родин, які розмістили у себе людей з території бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, пов'язані з перебуванням переселенців".

Президент додав, що Денис Шмигаль найближчим часом роз'яснить усі деталі конкретно такої комплексної програми підтримки наших громадян.

Зеленський записав звернення: дивіться відео