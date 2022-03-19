Президент сказав, що Росія має шанс зменшити шкоду від власних помилок. Вона повинна вести змістовні та без затягування переговори про мир та безпеку для України.

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"Ми завжди наполягали на переговорах. Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру. Не тільки протягом 23 днів вторгнення", – сказав Зеленський.

Настав час говорити

Український президент заявив, що хоче, щоб його почули у Москві. Він наголосив – настав час зустрічатися та говорити.

Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися,

– запевнив Зеленський.

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