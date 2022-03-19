Соответствующую информацию обнародовали вечером 19 марта. В частности, известно, что уничтоженный орк был заместителем командующего военно-патриотической работой Черноморского флота.
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В ад отправился еще один российский капитан
Известно, что капитан уничтожен в Украине, ведь он пришел сюда с войной.
Еще одну важную цацу наши военные хлопнули недавно. Целый капитан первого ранга, заместитель командующего военно-патриотической работой Черноморского флота – Андрей Палий. Отправился в ад,
– говорится в сообщении.
Известный телеграм-канал NEXTA Live сообщил, что заместитель командующего Черноморским флотом России, капитан первого ранга Андрей Палий погиб на территории Украины.
По их данным, об этом в своем блоге сообщил его знакомый президент консалтинговой группы "Содействие" Константин Царенко.
Где и при каких обстоятельствах погиб командующий флотом, не сообщается,
– говорится в сообщении.
Эту информацию подтвердил также украинский военный блогер Анатолий Штирлиц.
"Слава Нации! Смерть врагам!" – подытожил Штирлиц.
Официально украинские власти об этом еще не сообщали.
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