Соответствующую информацию обнародовали вечером 19 марта. В частности, известно, что уничтоженный орк был заместителем командующего военно-патриотической работой Черноморского флота.

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В ад отправился еще один российский капитан

Известно, что капитан уничтожен в Украине, ведь он пришел сюда с войной.

Еще одну важную цацу наши военные хлопнули недавно. Целый капитан первого ранга, заместитель командующего военно-патриотической работой Черноморского флота – Андрей Палий. Отправился в ад,

– говорится в сообщении.

Известный телеграм-канал NEXTA Live сообщил, что заместитель командующего Черноморским флотом России, капитан первого ранга Андрей Палий погиб на территории Украины.

По их данным, об этом в своем блоге сообщил его знакомый президент консалтинговой группы "Содействие" Константин Царенко.

Где и при каких обстоятельствах погиб командующий флотом, не сообщается,

– говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил также украинский военный блогер Анатолий Штирлиц.

"Слава Нации! Смерть врагам!" – подытожил Штирлиц.

Официально украинские власти об этом еще не сообщали.