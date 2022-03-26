Оккупанты безжалостно уничтожают Мариуполь, который был украшением украинского Донбасса. Представители местных властей призывают помочь городу: там скрывается от обстрелов еще около 170 тысяч мирных людей.

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Мы призываем весь цивилизованный мир обратить внимание на наш город. Мариуполю требуется полная эвакуация. Мариуполь – это не строения и дороги, не больницы и школы. Мариуполь – это люди. Спасем мариупольцев – спасем Мариуполь. Спасем Мариуполь – спасем Украину, – отмечают в городском совете Мариуполя.

Что оккупанты сделали с Мариуполем

В Мариуполь пришел "русский мир". Оккупанты просто уничтожили город, который развивался из года в год. Сейчас на него больно глянуть.

Разница между "русским миром" и Украиной / Фото Мариупольский городской совет

Добавим, оккупанты не прекращают кошмарить Мариуполь, но им не удается его покорить. Хотя город обстреливают из разных видов оружия, украинские военные дают достойный отпор.

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