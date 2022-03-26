Очевидцы рассказывают, что российские военные насильно вывезли весь медицинский персонал, больных и других мариупольцев, которые прятались от обстрелов в подвалах больницы.

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Известно, что на территории больницы находилось примерно 700 человек. Но сколько именно мариупольцев вывезли оккупанты точно неизвестно. Информация уточняется.

Ранее мы писали, что в Мариуполе ситуация остается сложной. Российские захватчики продолжают разрушать город, используя самые разнообразные виды вооружения. По данным Генштаба ВСУ, враг продолжает попытки штурма Мариуполя и наносит авиационные удары и артобстрелы по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

К слову, оккупанты продолжают проводить провокации в Мариуполе. Они уже создали там "штаб путинской партии" и раздают сим-карты фейкового оператора "Феникс".

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