Очевидці розповідають, що російські військові насильно вивезли весь медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів у підвалах лікарні.

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Відомо, що на території лікарні перебувало приблизно 700 людей. Але скільки саме маріупольців вивезли окупанти – невідомо. Інформація уточнюється.

Згодом омбудсменка Людмила Денісова підтвердила, що з блокадного Маріуполя окупанти насильно вивезли у невідомому напрямку всіх пацієнтів та медиків першої міської лікарні.

За її словами, серед них були і особи з важкими хворобами, що потребують постійного нагляду та лікування в умовах стаціонару.

Переміщення таких пацієнтів є прямою загрозою їхньому життю… Викрадення цивільних осіб є грубим порушенням Женевської конвенції. Звертаюсь до міжнародної спільноти при визначенні меж санкційного тиску на РФ врахувати терористичну діяльність військ держави-агресора та масові захоплення у заручники мирних українців,

– заявила вона.

Раніше ми писали, що у Маріуполі ситуація залишається складною. Російські загарбники продовжують руйнувати місто, використовуючи найрізноманітніші види озброєння. За даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує спроби штурму Маріуполя та завдає авіаційних ударів та артобстрілів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.

До слова, окупанти продовжують проводити провокації у Маріуполі. Вони вже створили там "штаб путінської партії" та роздають сім-картки фейкового оператора "Фенікс".