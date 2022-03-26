Для того, аби виїхати на підконтрольну Україні територію, люди пішки вийшли на трасу, де більше доби чекала евакуаційна колона.

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48 автобусів повністю заповнилися. Транспорт поїхав до Запоріжжя, де людей отримають всю необхідну допомогу від продуктів харчування та медикаментів до розселення.

Людей більше доби тримали в полоні

У міській раді Маріуполя розповіли, що, на жаль, одразу потрапити до Запоріжжя люди не змогли. Колону зупинили перед Василівкою та тримали майже добу.

Лише близько 17:00 26 березня колона продовжила рух і прямує до центрів підтримки у Запоріжжі.

До слова, у Маріуполі ситуація досі залишається складною. Російські найманці продовжують руйнувати місто з допомогою усіх видів озброєнь.

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