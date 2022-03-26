Чтобы выехать на подконтрольную Украине территорию, люди пешком вышли на трассу, где больше суток ждала эвакуационная колонна.

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48 автобусов полностью заполнились. Транспорт поехал в Запорожье, где люди получат всю необходимую помощь от продуктов питания и медикаментов до расселения.

Людей больше суток держали в плену

В городском совете Мариуполя рассказали, что, к сожалению, сразу попасть в Запорожье люди не смогли. Колонну остановили перед Васильевкой и держали почти сутки.

Лишь около 17:00 26 марта колонна продолжила движение и направляется в центры поддержки в Запорожье.

К слову, в Мариуполе ситуация по-прежнему остается сложной. Российские наемники продолжают разрушать город с помощью всех видов вооружений.

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