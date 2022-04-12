Глава Донецкой ОВА Кириленко подчеркнул, что пока рано говорить, какое это было вещество. Также рано говорить, можно ли классифицировать этот приступ как химическую атаку.

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Пока рано говорить, какое именно вещество это было и можно ли приступ классифицировать как химическую атаку,

– заявил Кириленко.

Он рассказал, что российские оккупанты скрывают следы своих преступлений в Мариуполе. Враг использует мобильные крематории для сожжения убитых ими гражданских. Число погибших уже идет на тысячи.

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