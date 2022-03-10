Такое мнение в эфире 24 каналу высказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, речь идет именно об убийстве российского диктатора.

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Пионтковский: Уничтожение Путина зависит от украинцев

Как заметил Пионтковский, Путину удалось "загадить" мозги российской армии. Однако у них не остается никакой мотивации, кроме просто выжить.

Еще сотни уничтоженных танков и кто-то войдет в бункер Путина,

– подчеркнул он.

Российский публицист считает, что правомерное смещение главы Кремля возможно, если Украина будет продолжать уничтожать оккупанта.

"Это от вас зависит. То, как борются украинцы, не мне вам рассказывать", – добавил Пионтковский, сказав, что моральный дух и наставление в украинской армии совсем иные, чем у захватчиков.

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