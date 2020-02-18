Еще двое игроков покинули львовские "Карпаты"
Львовские "Карпаты" продолжают активно работать на трансферном рынке. На этот раз команду покинуло сразу двое футболистов.
Как говорится на сайте "Карпат", клуб и бразильский футболист Жоао Диого Дженнингс по взаимному согласию прекратили сотрудничество. Нападающий вернулся в бразильский "Фигейренсе", откуда его и арендовали летом 2019 года. За пол года в "Карпатах" игрок провел 12 поединков в Премьер-лиге.
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Еще одним футболистом, который покинул "Карпаты", стал 19-летний вратарь Андрей Артым. Он до конца чемпионата будет выступать за "Агробизнес". Волочисский клуб арендовал воспитанника "зелено-белых", который сыграл в УПЛ в трех поединках, пропустив при этом 7 голов. Стоит отметить, что возглавляет одного из претендентов на победу в Первой лиге Александр Чижевский, который еще в этом сезоне возглавлял "Карпаты".
Кто еще покинул "Карпаты" зимой 2020 года
- "Карпаты" уже покинуло 12 игроков. Клуб продал Алексея Гуцуляка в "Десну", а Форанциско Ди Франко – в "Днепр-1". Андрей Бусько перебрался в ПФК "Львов" (стороны не разглашают деталей сделки). Остальные футболисты покинули команду как свободные агенты. Среди них голкипер Роман Пидкивка, защитники Александр Кучер, Сергей Вакуленко и Алексей Ковтун, полузащитники Назар Вербный, а также два нападающих – Кристиан Понд и Мелвин Лоренцем.
- Вместе с тем, "Карпаты" подписали лишь четырех игроков. Это вратарь Антон Каниболоцкий (контракт до конца сезона), защитник Андро Гиоргадзе (полугодовой контракт с опцией продления), полузащитник Алексей Хахлев (контракт на 2,5 года) и арендовали нападающего Матара Диейе.
- Стоит отметить, что на просмотре у "Карпат" находятся также Геннадий Пасич, Владимир Аржанов и Владимир Танчик. Но информации о подписании соглашений с ними пока нет.