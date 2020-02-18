Еще двое игроков покинули львовские "Карпаты"

Львовские "Карпаты" продолжают активно работать на трансферном рынке. На этот раз команду покинуло сразу двое футболистов.

Как говорится на сайте "Карпат", клуб и бразильский футболист Жоао Диого Дженнингс по взаимному согласию прекратили сотрудничество. Нападающий вернулся в бразильский "Фигейренсе", откуда его и арендовали летом 2019 года. За пол года в "Карпатах" игрок провел 12 поединков в Премьер-лиге.

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Еще одним футболистом, который покинул "Карпаты", стал 19-летний вратарь Андрей Артым. Он до конца чемпионата будет выступать за "Агробизнес". Волочисский клуб арендовал воспитанника "зелено-белых", который сыграл в УПЛ в трех поединках, пропустив при этом 7 голов. Стоит отметить, что возглавляет одного из претендентов на победу в Первой лиге Александр Чижевский, который еще в этом сезоне возглавлял "Карпаты".

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