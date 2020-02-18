Ще двоє гравців покинули львівські "Карпати"
Львівські "Карпати" продовжують активно працювати на трансферному ринку. Цього разу команду покинуло одразу двоє футболістів.
Як йдеться на сайті "Карпат", клуб та бразильський футболіст Жоао Діого Дженнінгс за взаємною згодою припинили співпрацю. Нападник повернувся у бразильський "Фігейренсе", звідки його й орендували влітку 2019 року. За пів року в "Карпатах" гравець провів 12 поєдинків у Прем’єр-лізі.
До слова: "Карпати" погодилися на створення народної команди у Львові
Ще одним футболістом, який покинув "Карпати", став 19-річний воротар Андрій Артим. Він до кінця чемпіонату виступатиме за "Агробізнес". Волочиський клуб орендував вихованця "зелено-білих", який зіграв в УПЛ у трьох поєдинках, пропустивши при цьому 7 голів. Варто відзначити, що очолює одного з претендентів на перемогу у Першій лізі Олександр Чижевський, який ще цього сезону очолював "Карпати".
Хто ще покинув "Карпати" взимку 2020 року
- "Карпати" вже покинуло 12 гравців. Клуб продав Олексія Гуцуляка в "Десну", а Форанціско Ді Франко – в "Дніпро-1". Андрій Бусько перебрався у ПФК "Львів" (сторони не розголошують деталей угоди). Решта футболістів покинули команду як вільні агенти. Серед них голкіпер Роман Підківка, захисники Олександр Кучер, Сергій Вакуленко та Олексій Ковтун, півзахисники Назар Вербний, а також два нападники – Крістіан Понде та Мелвін Лоренцен.
- Натомість "Карпати" підписали лише чотирьох гравців. Це воротар Антон Каніболоцький (контракт до кінця сезону), захисник Андро Гіоргадзе (піврічний контракт з опцією продовження), півзахисник Олексій Хахльов (контракт на 2,5 роки) та орендували нападника Матара Діейє.
- Варто відзначити, що на перегляді в "Карпат" перебувають також Геннадій Пасіч, Володимир Аржанов та Володимир Танчик. Але інформації про підписання угод з ними поки немає.