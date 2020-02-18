Ще двоє гравців покинули львівські "Карпати"

Львівські "Карпати" продовжують активно працювати на трансферному ринку. Цього разу команду покинуло одразу двоє футболістів.

Як йдеться на сайті "Карпат", клуб та бразильський футболіст Жоао Діого Дженнінгс за взаємною згодою припинили співпрацю. Нападник повернувся у бразильський "Фігейренсе", звідки його й орендували влітку 2019 року. За пів року в "Карпатах" гравець провів 12 поєдинків у Прем’єр-лізі.

До слова: "Карпати" погодилися на створення народної команди у Львові

Ще одним футболістом, який покинув "Карпати", став 19-річний воротар Андрій Артим. Він до кінця чемпіонату виступатиме за "Агробізнес". Волочиський клуб орендував вихованця "зелено-білих", який зіграв в УПЛ у трьох поєдинках, пропустивши при цьому 7 голів. Варто відзначити, що очолює одного з претендентів на перемогу у Першій лізі Олександр Чижевський, який ще цього сезону очолював "Карпати".

Хто ще покинув "Карпати" взимку 2020 року