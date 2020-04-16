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      Еще много недель, – Трюдо об отмене карантина в Канаде

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      Трюдо закликав набратися терпіння / Getty Images

      Эпидемия коронавируса продолжается в Канаде. Страна еще не планирует отменять карантин, потому что в таком случае все нынешние действия властей будут напрасными.

      Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що карантин у країні, введений для боротьби з коронавірусом, триватиме "ще багато тижнів", повідомляє Associated Press.

      До речі Трюдо звернувся до нації: Це лише перший етап епідемії, потрібно залишатися сильними

      За його словами, Канада може зіткнутися з новою хвилею захворюваності, якщо зараз скасує карантин. Трюдо закликав канадців проявити терпіння.

      Прем'єр-міністр наголосив, що після зняття карантину виникне необхідність в "швидкому широкомасштабному тестуванні і розширеному відстеження контактів людей з позитивним тестом на коронавірус".

      Джастін Трюдо підкреслив, що уряд повинен викорінити будь-які майбутні спалахи.

      Що відомо про коронавірус у Канаді

      • Станом на 16 квітня у Канаді понад 28 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, 1010 людей померло.
      • У столиці Канади – надзвичайний стан через коронавірус.
      • 16 березня країна закрила свої кордони для всіх іноземців та людей, що не мають права на проживання на її території.
      • У Канаді планують значно збільшити кількість тестувань на коронавірус та запроваджувати новітні технології відстеження контактів для запобігання нових спалахів захворювання.

      Попередню стратегію уряду України щодо виходу з карантину – читайте за посиланням.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Здоровье Джастин Трюдо Канада Коронавирус COVID-19 Новости политики
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