Еще много недель, – Трюдо об отмене карантина в Канаде
Эпидемия коронавируса продолжается в Канаде. Страна еще не планирует отменять карантин, потому что в таком случае все нынешние действия властей будут напрасными.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що карантин у країні, введений для боротьби з коронавірусом, триватиме "ще багато тижнів", повідомляє Associated Press.
До речі Трюдо звернувся до нації: Це лише перший етап епідемії, потрібно залишатися сильними
За його словами, Канада може зіткнутися з новою хвилею захворюваності, якщо зараз скасує карантин. Трюдо закликав канадців проявити терпіння.
Прем'єр-міністр наголосив, що після зняття карантину виникне необхідність в "швидкому широкомасштабному тестуванні і розширеному відстеження контактів людей з позитивним тестом на коронавірус".
Джастін Трюдо підкреслив, що уряд повинен викорінити будь-які майбутні спалахи.
Що відомо про коронавірус у Канаді
- Станом на 16 квітня у Канаді понад 28 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, 1010 людей померло.
- У столиці Канади – надзвичайний стан через коронавірус.
- 16 березня країна закрила свої кордони для всіх іноземців та людей, що не мають права на проживання на її території.
- У Канаді планують значно збільшити кількість тестувань на коронавірус та запроваджувати новітні технології відстеження контактів для запобігання нових спалахів захворювання.
Попередню стратегію уряду України щодо виходу з карантину – читайте за посиланням.
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